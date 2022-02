“È un predestinato”: Corvino sul talento rossonero

Il Milan nel corso della sessione invernale di calciomercato ha ceduto in prestito al Lecce Alessandro Plizzari. L’estremo difensore classe 2000 è stato presentato oggi da Pantaleo Corvino, il quale ha speso ottime parole sul calciatore.

Queste le dichiarazioni del dirigente giallorosso:

“L’ho sempre ritenuto un predestinato fra i pali, uno dei talenti migliori del Milan. A volte un portiere ha bisogno di più tempo per esplodere, è un ruolo particolare. Plizzari ha i requisiti che cercavamo, gli infortuni non lo hanno aiutato e ha rallentato, ma oggi è pronto per darci il suo contributo”.