Costacurta: “Kalulu? Ho chiamato la dirigenza rossonera per dirgli una cosa!”

Billy Costacurta, ex giocatore rossonero, si è espresso in modo positivo nei confronti di Pierre Kalulu, difensore del Milan che sta crescendo sempre di più di partita in partita. Le parole:

“Vorrei evidenziare la crescita di Kalulu. Ho mandato un messaggio ad uno dei dirigenti del Milan, non pensavo crescesse così velocemente. Dopo l’errore con lo Spezia si è ripreso subito nel derby”.

Costacurta

Il giocatore francese è arrivato nell’estate di due anni fa dal Lione. Oggi il suo valore è aumentato notevolmente grazie alla dirigenza di via Aldo Rossi che ha creduto in lui e a mister Pioli che lo ha valorizzato e sta continuando a farlo.