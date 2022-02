Dalla Spagna: la dirigenza pensa al colpo in attacco!

Nonostante le priorità siano il difensore e il centrocampista per l’estate, Maldini e Massara pensano anche a un colpo in attacco: Memphis Depay, secondo quanto riportato da Sport.es.



L’attaccante del Barcellona, dall’arrivo di Xavi in panchina, non sta trovando spazio rispetto a quanto lo trovava con Koeman. Da qui l’idea di lasciare la Catalogna.

Depay Milan Barcellona

L’ostacolo per l’olandese è rappresentato dall’ingaggio: 5 milioni. Quello che invece può favorire la trattativa è la scadenza del suo contratto, nel 2023.



Con Ibra vicino al ritiro, aggiungere esperienza all’attacco oltre a Giroud, può essere importante per la crescita continua del Milan.



Francesco Scanu