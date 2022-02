Dalla Spagna, un top club inglese ha contattato Kessié!

Ormai sembra scontato l’addio al Milan di Franck Kessié. Il centrocampista ivoriano, che si libererà a giugno a parametro zero, ha attirato le attenzioni di numerosi top club in giro per l’Europa.

Kessié, calciomercato, Tottenham

Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Sport, ci sarebbe addirittura una squadra che avrebbe già contattato il centrocampista rossonero: il Tottenham di Antonio Conte.

Gli Spurs infatti, con l’obiettivo di battere la folta concorrenza (quella del Barcellona su tutte), hanno già presentato un’offerta al giocatore per convincerlo a firmare subito.