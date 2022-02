Derby, cori contro Calhanoglu: avete sentito?

Siamo nel pre derby e le squadre sono in campo per il riscaldamento. Nonostante la capienza ridotta, però, il clima è caldissimo e i tifosi del Milan si sono scagliati contro il grande ex della partita: Hakan Calhanoglu.

Il turco, infatti, è finito nel mirino dei tifosi rossoneri: “Calhanoglu figlio di p*****a“. Il turco, dopo il passaggio a zero in estate all’Inter, ha anche segnato nel derby di andata, su calcio di rigore, con un’esultanza polemica nei confronti dei tifosi del Milan. Ora, però, c’è il derby di ritorno e la Serie A aspetta un verdetto importantissimo da San Siro.