Derby in campo e non solo: Inter e Milan valutano due nomi per il mercato!

Manca sempre meno al via del derby della Madonnina. Inter e Milan si sfideranno a San Siro dopo l’1-1 della gara d’andata con l’obiettivo, questa volta, di portare a casa i 3 punti.

La sfida tra le due milanesi non riguarda solo il campo, ma anche il mercato. Secondo quanto riferito da calciomercato.com, sia i nerazzurri che i rossoneri avrebbero messo nel mirino due giocatori: Bremer per la difesa e Scamacca per l’attacco.

Da Milanello sono fiduciosi di poter acquistare uno tra Botman e il centrale brasiliano la prossima estate. Marotta e Ausilio, invece, lo ritengono l’obiettivo primario per sostituire De Vrij poiché possibile partente.

Bremer

Per quanto riguarda la punta del Sassuolo, l’Inter è più avanti. Contatti avviati già da tempo con il giocatore che potrebbe rientrare in un pacchetto di mercato con Frattesi. La sua valutazione è di 40 milioni di euro, cifra ritenuta alta al momento dal Milan.