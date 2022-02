Deulofeu e l’amore per il Milan: “Stasera farò una cosa”

Alle 18.45 è in programma il match tra Milan e Udinese valido per la ventisettesima giornata del campionato di Serie A. Per il Milan la possibilità di rialzare la testa dopo il passo falso contro la Salernitana.

Tra gli ospiti di oggi figura Gerard Deulofeu, ex giocatore del Milan nella stagione 2016/2017. Lo stesso calciatore in un’intervista rilasciata a Cbssports, ha parlato della sua esperienza rossonera.

Queste le parole rilasciate dal calciatore: “In generale amo il Milan da quando ci ho giocato nella seconda parte della stagione 2016-17. Sono rimasto colpito dall’impatto di Rafael Leão in questa stagione e ho intenzione di chiedere la sua maglia quando la giocheremo”.