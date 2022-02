Il famoso giornalista sportivo, Gianluca Di Marzio, è intervenuto nel programma tv, Sky Calcio L’originale.

L’esperto ha parlato del Milan e di due possibili acquisti che verranno fatti in estate, elogiando anche il tecnico Stefano Pioli.

Queste le parole di Di Marzio:

“Credo che il fondo Elliot abbia voglia di investire durante il calciomercato estivo. Prendendo giocatori forti come Botman e Renato Sanches. Credo che in questo Milan ci sia tantissimo di Pioli, non solo da punto di vista tattico ma anche da quello delle motivazioni. Pioli è un allenatore in simbiosi con il Milan, per come gioca e per reagisce nei momenti difficili e alle assenze”.