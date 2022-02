Diaz: “Ringrazio i tifosi per un motivo”

Intervenuto ai microfoni di Milan TV a pochi minuti dal fischio d’inizio di Salernitana-Milan, Brahim Diaz ha presentato così la sfida di questa sera e il suo momento in rossonero:

“Sarà una partita con grandi difficoltà, dobbiamo credere in noi stessi e mettere in campo spirito di sacrificio. Fisicamente mi sento bene, devo aiutare la squadra e adesso dobbiamo crederci tutti insieme e vincere la partita. I nostri tifosi sono incredibili, tanto in casa quanto fuori: io mi sento sempre a casa. Li ringrazio perché sono sempre con noi“.

Diaz, Milan

Il fantasista spagnolo ha poi aggiunto ai microfoni di DAZN:

“Dobbiamo fare quello che facciamo ogni giorno in allenamento. Sarà difficile perché loro hanno anche cambiato allenatore e non sapremo come giocheranno. Dobbiamo sfruttare il nostro momento, crediamo nel nostro talento e nel nostro spirito vincente“.