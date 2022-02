Dida: “Magari un giorno sarò allenatore, sto imparando molto da due persone”

Nelson Dida è uno degli ex portieri più amati dai tifosi del Milan. Con i rossoneri ha giocato per 9 anni, disputando 303 partite e subendo 246 reti. Con i rossoneri a livello nazionale ha vinto 1 scudetto, 1 Coppa Italia e 1 Supercoppa italiana. A livello internazionale invece ha vinto 2 Champions League, 2 Supercoppa Uefa e 1 Mondiale per Club.

Dida oggi fa parte dello staff del Milan, nel ruolo di collaboratore tecnico dei portieri. Il brasiliano è stato intervistato dal canale YouTube del Milan.

Dida Milan

Ecco le sue parole:

“Pioli è un grande allenatore, è uno che dà tanto per il Milan. Sto imparando tantissimo da lui. Magari un giorno diventerò anch’io allenatore. Il Milan attuale? E’ un gruppo che sta crescendo, ci sono tanti giovani che noi più vecchi dobbiamo aiutare a crescere. Stanno crescendo tanto con Pioli e anche con Ibrahimovic. Zlatan ti fa lavorare ancora di più, è uno che pretende tanto da tutti. Sta trasmettendo tanto ai più giovani“.