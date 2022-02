“Difficile trattenere Kessié, non è più l’uomo centrale del centrocampo”: le parole del giornalista!

In casa Milan tiene sempre banco la telenovela Kessié, ormai sempre più separato in casa. A parlare della situazione ci pensa il giornalista Marco Nosotti, intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24.

Franck Kessié

Le sue parole

“Se Kessie non vuole restare è inutile, non si riuscirà a trattenerlo. Parliamo di un giocatore importante ma credo che in questo momento l’uomo centrale del centrocampo del Milan sia Tonali, un ragazzo che tiene a questa squadra più di ogni altra cosa. Bennacer è cresciuto tanto ma numericamente non credo possano bastare. In quel reparto i giocatori sono pochi, se vuoi prenderne uno già fatto Renato Sanches va benissimo”.