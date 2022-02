Un ex rossonero torna a giocare: era fermo dal 2019!

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio Sulley Muntari è pronto a scendere nuovamente in campo. L’ex centrocampista rossonero, fermo dal 2019, ha ufficialmente firmato il suo nuovo contratto con gli Hearts of Oak.

Il giocatore vestirà la maglia del club ghanese, attualmente campione in carica, per lui si tratta così di un ritorno in patria. All’età di 37 anni, dopo l’ultima sfortunata esperienza all’Albacete ha deciso di mettersi nuovamente alla prova.

Muntari resterà nella storia del Milan per il famoso gol non convalidato nel match scudetto contro la Juventus. Inoltre con i meneghini ha collezionato 83 presenze in tutte le competizioni.

Stefano Cori