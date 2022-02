Futuro Ibra in bilico? Spunta un ostacolo!

Il futuro di Zlatan Ibrahimovic non è ancora definito. Il Milan ha fissato una soglia per gli ingaggi che non può essere superata, se non in casi eccezionali.

Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, uno di questi casi potrebbe essere proprio l’attaccante svedese che ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno.

Il campione svedese, però, non ha ancora deciso quale sarà il suo futuro e la decisione, spiega la rosea, potrebbe arrivare nei prossimi mesi.

Tutto in accordo con Maldini e gli altri dirigenti rossoneri. Dunque il futuro di Ibra è ancora tutto da definire