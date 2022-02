Futuro Kessié: la verità sul suo accordo con il Barcellona

La telenovela legata a Franck Kessié non ha fine. Ormai da tempo il giocatore sembra sempre più lontano dal Milan e tarda ad arrivare una decisione netta sul suo futuro.

Ieri, inoltre, i tifosi rossoneri hanno mandato una frecciatina all’ivoriano, possibile destinatario dello striscione esposto che recitava così: “Chi ama il Milan lo dimostra coi fatti, cordiali saluti agli insoddisfatti“.

Franck Kessie

Il Barcellona lo corteggia da tempo, ma ci sono altre squadre su di lui. Per ora il centrocampista, come sottolinea Fabrizio Romano sul suo profilo Twitter, non ha ancora un pieno accordo con nessun club.

L’ivoriano, infatti, non ha ancora fatto la sua scelta definitiva.