L’allenatore è sicuro: “Con Giroud il Milan deve avere questo obiettivo!”

René Girard, ex allenatore di Olivier Giroud ai tempi del Montpellier, ha parlato dell’attaccante francese e di quello che può dare al Milan.

Il transalpino nelle ultime settimane ha preso sulle proprie spalle l’attacco rossonero, risultando decisivo nel derby contro l’Inter.

Queste le dichiarazioni del tecnico su Olivier Giroud:

“Presi Giroud a calci nel sedere, così l’ho fatto diventare un campione. Non so se lui giocherà fino a 40 anni come sta facendo Ibra, ma con lui il Milan può essere da scudetto.”