Giroud: “Felice e orgoglioso di questa squadra, ora continuiamo a vincere! Nel primo tempo ero un po’ frustrato”

Il Milan torna a trionfare nel derby più di un anno dopo l’ultima volta. I ragazzi di Pioli battono 2-1 l’Inter al termine di una rimonta stoica. A deciderla è stato Olivier Giroud con una doppietta.

Il centravanti rossonero, al termine della partita, ha commentato la vittoria ai microfoni di DAZN:

“È un derby speciale. Eravamo in difficoltà il primo tempo e anche io ero un po’ frustrato, ma nella ripresa siamo tornati in partita: speravo mi arrivassero palle in area e alla fine è successo. È fantastico per i nostri tifosi, sono orgoglioso di questa squadra che non molla mai. La strada è ancora lunga, siamo sempre in corsa ma ci sono ancora tante partite da giocare. Pensiamo a vincere e vediamo cosa succede. Siamo tornati!“