Giroud scatenato dopo il derby: “Sono fiero di questa squadra!”

Olivier Giroud è stato l’uomo copertina del derby della madonnina. L’attaccante francese ha segnato una doppietta che ha permesso al Milan di stendere l’Inter.

Al termine della partita il numero nove, ha parlato ai microfoni di CBS Sports.

Al giocatore è stato chiesto come si sentisse ad essere l’eroe del Milan, questa la risposta:

“Non mi piace dire che sono l’eroe. Ovviamente un attaccante è in campo per fare gol, sono stato anche un po fortunato, al posto giusto al momento giusto per il primo. Sul secondo invece ho fatto una cosa che mi piace fare, Calabria mi ha dato una bella palla. Siamo tornati in gara dopo un primo tempo difficile, loro non hanno chiuso la partita e noi abbiamo dimostrato un grande spirito di squadra ribaltandola. Sono fiero di questa squadra”.