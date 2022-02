Olivier Giroud è stato, il grande protagonista del derby fra Milan e Inter. Ma c’è un dato passato inosservato a molti.

Il francese ha disputato 15 partite in stagione in Serie A, di cui 8 da titolare. Ed è qui che il dato si fa clamoroso, il Milan quando il numero 9 è partito da titolare ha sempre vinto. Sampdoria, Cagliari, Spezia, Verona, Torino, Empoli, Roma e Inter queste le partite in cui Giroud è partito da titolare, tutte vinte dai rossoneri.

Giroud record Milan

Inoltre nelle 8 partite giocate da titolare, il centravanti ha segnato ben 7 gol. Tutti a San Siro, in gol contro Verona, Torino e Roma. A cui si aggiungono le doppiette contro Cagliari e Inter.

L’attaccante rossonero, si sta dimostrando un talismano per il Milan. Lanciando forse un messaggio a Pioli, Giroud vuole giocare e vuole farlo da titolare.