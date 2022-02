Gli chiedono del rinnovo: la risposta di Leao ad un gruppo di tifosi!

Il matrimonio tra Leao e il Milan sembra destinato a proseguire. L’attaccante portoghese sta vivendo quella che, con ogni probabilità, verrà etichettata come la stagione della consacrazione. Una costanza di rendimento mai raggiunta prima e qualche gol in più rispetto agli anni precedenti: già 10 in 28 partite.

Tutti argomenti, questi, che hanno convinto il Milan a puntare fortemente sul giocatore e prolungare il rapporto con lo stesso. Le parti sembrano sempre più vicine a chiudere: l’ultimo indizio è arrivato oggi.

Ad alcuni tifosi che gli gridavano di rinnovare e restare all’#ACMilan Rafa #Leao ha risposto "Si Sì Si" sorridendo e annuendo più volte con la testa mentre sorseggiava un caffè. #calciomercato ☕️🏄🏿‍♂️ pic.twitter.com/90qGboTrfB — Nicolò Schira (@NicoSchira) February 20, 2022

Come riporta Nicolò Schira, Leao ad un gruppo di tifosi che gli chiedevano del rinnovo ha risposto con un eloquente “Sì, sì”.

Pierfrancesco Vecchiotti