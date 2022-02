Gol di Udogie regolare? La moviola di Milan-Udinese è chiara!

Tante sono state le polemiche dopo il gol convalidato a Udogie ieri sera in Milan-Udinese. Forti dubbi che hanno fatto scaldare anche le reazioni di Paolo Maldini, che finora non era mai andato contro la direzione arbitrale, e Stefano Pioli.

I rossoneri, in vetta alla classifica (in attesa del Napoli, ndr), nelle ultime gare hanno protestato più volte per decisioni dell’arbitro: il vantaggio non concesso in Milan-Spezia che aveva portato Messias in rete su tutti.

Matteo Marchetti

La Gazzetta dello Sport ha analizzato l’episodio del gol dei friulani: “Le immagini a disposizione lasciano la forte sensazione che sia il giocatore dei friulani a deviare con tocco irregolare il pallone in rete e che il difensore rossonero proprio non lo prenda. Il Var (Guida) però non annulla”.