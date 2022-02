Gravina: “Abbiamo chiesto il rinvio della giornata di A!”, i dettagli

Il 24 marzo la Nazionale di Roberto Mancini sfiderà la Macedonia, gara valevole per l’accesso al Mondiale in Qatar.

Per questo motivo, Gravina ha chiesto alla Lega Serie A di poter rinviare il turno di campionato del 20 marzo per far si che i giocatori chiamati dal CT possano avere qualche giorno in più per preparare l’importante sfida.

Gabriele Gravina, Presidente FIGC

Le parole di Gravina

Ecco quanto ha detto a Radio anch’io sport il Presidente della FIGC: “Abbiamo chiesto alla Lega il rinvio del turno di campionato del 20 marzo per aiutare la Nazionale ai play-off del Mondiale, anche se sappiamo quanto sia intasato il calendario della Serie A. Vedremo…”