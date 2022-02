Guerra Russia-Ucraina, l’UE chiede la mano pesante dell’UEFA

L’attacco della Russia ai danni dell’Ucraina avrà ripercussioni anche sullo sport, sul calcio in particolare. L’Unione Europea è infatti al lavoro per decidere le sanzioni da applicare nei confronti dello Stato presieduto da Vladimir Putin.

Sanzioni che si ripercuoteranno sul calcio e che dovranno essere applicate dall’UEFA. Innanzitutto non si giocherà la finale di Champions League a San Pietroburgo, come già annunciato.

Ma non solo: come scrive la testata giornalistica “The Athletic“, verranno vietati gli eventi calcistici in Russia e sarà richiesta l’immediata risoluzione del contratto con Gazprom, attuale partner ufficiale della UEFA Champions League.

