Furia Milan per gli errori di Marchetti e Guida: la decisione dell’AIA!

La decisione dell’AIA in merito all’arbitraggio di Milan-Udinese.

Niente Stop

“Siamo primi in classifica, basta arbitri esordienti“, così Paolo Maldini si sfoga dopo Milan-Udinese, con la squadra friulana che ha trovato la via del pareggio a causa di un gol dubbio.

Questo episodio si aggiunge alla lista di altri episodi dubbi fischiati contro i rossoneri come il gol di Kessié annullato per fuorigioco di Giroud contro il Napoli o la rete del 2-1 contro lo Spezia negata a Messias.

Questi episodi son costati 6 punti in classifica ai rossoneri che non son riusciti a decollare in classifica nonostante uno stop di rendimento dell’Inter che rimane ancora a -2 punti con una partita da recuperare.

Guida Marchetti Milan Udinese

La critica di Paolo Maldini nei confronti dell’arbitro, secondo il Corriere della Sera, ha fatto rumore e ai vertici arbitrali sono rimasti sorpresi di questa dichiarazione, considerato la necessità di puntare sul ringiovanimento della classe arbitrale.

Né Marchetti né Guida che era al Var verranno fermati, nonostante le loro prestazioni non siano piaciute al designatore Rocchi. Guida ha spiegato che le immagini al Var non garantivano l’assoluta certezza del fallo di mano di Udogie e che per questo motivo non ha annullato il gol.