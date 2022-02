Gullit spiega: “Al Milan manca una cosa, la partita avrà un solo scenario”

Ruud Gullit è stato uno degli artefici dei trionfi rossoneri degli anni ’90. Icona di un calcio che non esiste più, le sue galoppate hanno scatenato la fantasia dei tifosi del Milan per anni, anche se sono ormai troppo lontane del tempo.

Pioli, Milan, Gullit

L’olandese ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport in cui ha voluto dire la sua sul derby di domani sera, che si preannuncia di fondamentale importanza per la stagione dei rossoneri, ormai impegnati solo su due fronti:

Il derby sarà decisivo per il campionato soprattutto se lo vincerà l’Inter. I nerazzurri sono favoriti ma di poco. Il Milan sta facendo un lavoro straordinario ma a Pioli manca qualità e anche Ibrahimovic, che è spesso infortunato. La partita sarà bloccata come quella contro la Juventus e magari finirà in pareggio.