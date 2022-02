Offerte per Leão dalla Premier League? La posizione del Milan

Rafael Leão si è preso il Milan a suon di prestazioni altisonanti. L’attaccante sembrava essere sempre sul punto di esplodere ma quest’anno la conferma del suo valore è arrivata a larghi tratti attesa visto il grande potenziale espresso nel corso del tempo.

Sul portoghese si sono posati gli occhi di vari club della Premier League che sono stati attirati dallo stipendio molto basso del calciatore. In realtà il Milan non è preoccupato: secondo Fabrizio Romano infatti il rinnovo è questione di giorni e Leão non si muoverà dall’Italia.

La situazione delle estensioni contrattuali sembra infatti definita: il portoghese rinnoverà mentre Kessié andrà via perché non ha accettato un’offerta da 6.5 milioni di euro annuali.