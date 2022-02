I problemi di Ibrahimovic portano Pioli alla scelta: deciso l’attacco per il derby

Zlatan Ibrahimovic ha rinvigorito il Milan dopo il suo arrivo ma la sua situazione non è delle migliori dal punto di vista degli infortuni. L’età si fa sentire e l’infiammazione al tendine d’Achille lo terrà in panchina almeno per l’inizio del match contro l’Inter.

La Gazzetta dello Sport rivela infatti che il titolare sarà Giroud, una sorta di crocevia per l’attaccante francese. L’ex Chelsea poteva infatti finire all’Inter ma ha poi scelto il Milan per buona pace della società nerazzurra.

Giroud, Milan, derby

Quello di domani per Giroud sarà la prima stracittadina della sua avventura in Italia: all’andata era rimasto in panchina per tutta la durata dell’incontro. I tifosi rossoneri si aspettano molto da lui.