Ibra accelera il recupero: ci sarà con l’Inter?

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si sofferma sul’infortunio e sul recupero di Zlatan Ibrahimovic.

L’infiammazione al tendine di Achille destro si è rilevato più duro del previsto tanto da fermare per un bel po’ l’attaccante svedese che adesso tenta il recupero.

Ibrahimovic, Infortunio, Recupero

Infatti, Zlatan Ibrahimovic sta per superare anche da quest’ultimo infortunio e punta il ritorno in campo nel match di Coppa Italia contro l’Inter valido per la semifinale.

Dunque, come affermato anche da Pioli in conferenza stampa, Ibra sta meglio e nei prossimi giorni riprenderà anche a correre