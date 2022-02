Ibra e Tomori in dubbio: la soluzione di Pioli!

Ad un giorno dal Derby della Madonnina, Stefano Pioli è chiamato ad effettuare delle scelte piuttosto importanti per il proseguo della stagione.

Ibrahimovic e Tomori ci saranno contro l’Inter? La risposta molto probabilmente è no perchè nessuno dei due riuscirà a recuperare in tempo.

Ibrahimovic, Tomori, Indisponibili

Nonostante gli sforzi in allenamento infatti, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, i due giocatori rossoneri daranno forfait.

L’infiammazione al tendine d’Achille non sembra dar tregua allo svedese, mentre il difensore ex Chelsea sembrerebbe non aver ancora recuperato al 100% dall’operazione al ginocchio.

Spazio dunque per Giroud in attacco e Kalulu in difesa al fianco di Romagnoli che guiderà la retroguardia rossonera.