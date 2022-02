Ibra in recupero dall’infortunio: la data del suo possibile ritorno

Pareggio amarissimo quello dei rossoneri contro la Salernitana. Il Milan si è fatto rimontare e poi è riuscito a pareggiarla con Rebic, ma è un pareggio che gli sta strettissimo guardando anche i risultati delle altre big. Intanto, procede bene il recupero di Zlatan Ibrahimovic.

Milan, Ibrahimovic, infortunio

L’attaccante svedese manca da ormai un mese, quando si fece male contro la Juventus. L’infortunio non sembrava essere così serio, invece, lo ha tenuto ai box per molto tempo. Ora però, contro l’Udinese venerdì, potrebbe tornare in campo come riportato dalla Gazzetta dello Sport.