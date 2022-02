La vittoria nel derby ha dato ai rossoneri una bella spinta a livello morale. Giroud ha sostituito alla grande Ibra, risultando decisivo con una doppietta. Per lo svedese, inoltre, non arrivano buone notizie riguardo l’infortunio al tendine d’Achille rimediato contro la Juve.

Milan, infortunio, Ibra

Zlatan Ibrahimovic infatti, quasi sicuramente salterà anche la sfida di Coppa Italia contro la Lazio, come riporta la Gazzetta dello Sport. Inoltre, è in dubbio la sua presenza anche contro la Sampdoria in campionato.

Le sue condizioni saranno valutate giorno per giorno ma l’infiammazione al tendine non sembra cosa da poco.