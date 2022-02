Ibra preoccupa, altra assenza in campionato: dato preoccupante!

Come noto Zlatan Ibrahimovic non potrà prendere parte al delicatissimo derby contro l’Inter, in programma domani pomeriggio alle ore 18.

L’attaccante svedese, alle prese con l’infiammazione al tendine d’Achille, non sarà a disposizione di Stefano Pioli.

Ibrahimovic, Milan, Infortunio

Dunque altro stop per Zlatan Ibrahimovic che, contando già la sua assenza di domani contro l’Inter di Inzaghi, raggiunterà l’ottava partita saltata per infortunio in 24 giornate di campionato.

Un dato di non poco conto che sicuramente dovrà far riflettere sia la società che il giocatore stesso