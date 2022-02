Ibra: “Via dal Milan ad una sola condizione”

Zlatan Ibrahimovic, fuori da qualche tempo causa infortunio ma quasi pronto al rientro, ha parlato poco fa in occasione della presentazione di NFT Collection. Di seguito i tratti salienti delle sue dichiarazioni raccolte da Antonio Vitiello:

“Dispiace non essere in campo, mi fa male. Voglio esserci ed aiutare il Milan a vincere. Io non mollo questa squadra finché non conquisto almeno un trofeo. Manca solo questo per concludere il percorso”.