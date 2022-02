Infortunio Ibra: slitta il rientro dello svedese!

L’infiammazione al tendine d’achille potrebbe tenere Zlatan Ibrahimovic lontano dal rettangolo verde per più tempo del previsto. Il totem svedese sta recuperando con calma per non rischiare altre ricadute alla ripresa delle attività.

Ibrahimovic, Milan, rientro

I tempi di recupero

Secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, per rivedere Ibra in campo bisognerebbe aspettare l’appuntamento del 19 febbraio sul campo della Salernitana. Ancora 10 giorni quindi prima del suo rientro.

di Sergio Poli

