Senza Ibra numeri da urlo per il Milan: avete sentito?

La squadra rossonera allenata da Stefano Pioli non sembra più soffrire l’assenza di Ibra dal rettangolo da gioco. Quando il crack svedese non c’è i numeri sorridono e la squadra risponde comunque presente.

La statistica

L’edizione odierna di Tuttosport riporta come senza Zlatan Ibrahimovic, il Milan abbia raccolto 13 vittorie, un pareggio e zero sconfitte. Numeri che vanno ben oltre la semplice casualità. La verità è solo una: il Milan non dipende più da nessun giocatore.

