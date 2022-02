Rientro Ibra: c’è la notizia! Avete letto?

Il quotidiano torinese Tuttosport scrive come per il rientro di Zlatan Ibrahimovic ci voglia pazienza. L’asso svedese è alle prese da qualche tempo con un problema al tendine d’achille e per lui lo staff rossonero adotterà la cautela.

Ibrahimovic, Milan, rientro

Il rientro dello svedese

Lo stesso Ibrahimovic nella giornata di ieri ha pubblicato un video sul suo profilo social di Instagram con una scritta “pazienza”. La parola d’ordine è quella per non rischiare ricadute inutili o altri problemi fisici.

di Sergio Poli

