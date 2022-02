Ibra fissa l’obiettivo: vuole esserci per quella partita!

Zlatan Ibrahimovic non molla ma raddoppia. Il giocatore svedese vuole esserci a tutti i costi per gli spareggi Mondiali e aiutare la Svezia. Anche il Milan nella sua testa. L’obiettivo Scudetto è reale e lo stuzzica non poco.

Intanto slitta il rientro

Il quotidiano torinese Tuttosport parla della voglia di Ibra e scrive:

“Lo svedese vuole esserci a tutti i costi negli spareggi di fine marzo per il Qatar”.

Parlando di presente, invece, l’obiettivo è rientrare per il derby di Coppa Italia.

di Sergio Poli

