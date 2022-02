Il brasiliano conferma: “Il Milan mi ha cercato”

L’esterno brasiliano ex Arsenal e Chelsea Willian, oggi in forza al Corinthians, ha rilasciato alcune dichiarazioni a fourfourtwo.com, svelando alcuni retroscena:



“Quando ero in trattativa con il Corinthians ho ricevuto un’offerta dal Lione, ma anche il Milan era interessato. Il mio agente ha poi parlato anche con la Roma, Mourinho mi voleva.”

Willian Milan Mercato

Un giocatore che poteva rappresentare fantasia, imprevedibilità ed esperienza per la trequarti rossonera, date le sue caratteristiche e per il suo passato in campo internazionale.



Al Milan, oggi, manca un trequartista titolare. E forse, Willian avrebbe fatto comodo e non poco a Stefano Pioli.



Francesco Scanu