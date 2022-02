Il duro attacco di Sabatini a Donnarumma: avete sentito?

Walter Sabatini, dopo aver tessuto le lodi del suo pupillo Massara in un’intervista al Corriere dello Sport, è tornato a parlare della vicenda Donnarumma che ha scosso l’ambiente rossonero nella scorsa estate.

Ecco le sue parole:

Sabatini Donnarumma Massara

SU DONNARUMMA – “Una roba ignobile. Insopportabile. Come fai a non avere nessuna riconoscenza per la società che ha creduto in te? Qui entrano in gioco le qualità umane“.

SU MASSARA – “Sono orgogliosissimo di lui. Competente come pochi. Uomo leale. Per tentare di difendere Monchi, ci ha rimesso la poltrona di direttore sportivo alla Roma“.