Il giocatore è in uscita dal Real Madrid: il Milan ci pensa!

Il Milan, reduce dal pareggio di ieri in casa con l’Udinese, ha un occhio al futuro e pensa già a come modificare la squadra in vista della prossima stagione.

Secondo quanto riferito dal quotidiano Sport, il club di via Aldo Rossi avrebbe messo gli occhi su un giocatore del Real Madrid: si tratta di Marco Asensio, centrocampista spagnolo classe ’96, che in uscita dai Blancos.

Asensio

Di fronte ad un’offerta pari a 50/60 milioni di euro, vista la scadenza ravvicinata del contratto nel 2023, potrebbe partire. Su di lui non solo la dirigenza rossonera che ha ottimi rapporti con i madrileni, ma anche top club quali Juve, Arsenal, Liverpool, Dortumnd, Bayern e PSG.