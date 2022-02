Il giornalista attacca: “Milan superficiale, troppi punti persi con le piccole”

Luca Serafini ha parlato a MilanTv, commentando la brutta prestazione dei rossoneri contro la Salernitana, paragonandola ad un’altra già giocata:



“Questa gara contro la Salernitana mi ha ricordato quella di Firenze. Se prendi due gol dall’ultima in classifica è un problema e non hai capito che bisogna giocarsi anche queste partite.“

Serafini, Milan, critiche

Successivamente, il giornalista attacca anche la presunzione mostrata dal Milan:



“Vedo un po’ di superficialità, quello di stasera non è un episodio perché queste cose nel corso della stagione si sono ripetute troppo spesso. Mentalmente questa è una squadra che ci sorprende in positivo, nelle partite importanti è sempre molto in tensione. Il Milan quest’anno di scontri diretti ne ha sbagliati pochi ma ha perso troppi punti contro squadre che sulla carta sono inferiori.“



Francesco Scanu