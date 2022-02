Il Milan incontrerà Mendes: due trattative sul tavolo!

Il futuro di Kessie al Milan è sempre più incerto, la possibilità che il calciatore saluti il Milan al termine della stagione è alta.

Per questo motivo i rossoneri vorrebbero provare ad accelerare per trovare il sostituto. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport il Milan vorrebbe accelerare le trattative per Renato Sanches.

Nei prossimi giorni, infatti, sono previsti nuovi contatti con l’entourage del centrocampista.

I contatti con Jorge Mendes, spiega il quotidiano, si muoveranno in due direzioni. Sia sul fronte Sanches che sul fronte Leao. Infatti i rossoneri vorrebbero accelerare anche per il rinnovo dell’attaccante portoghese.

Sanches, Milan, Lille

Rinnovo che, comunque, procede molto bene con il prolungamento fino al 2026 che è di fatto apparecchiato. L’ingaggio toccherà 4 milioni di euro, ai quali verranno aggiunti anche i bonus.

Dunque in casa Milan si respira parecchia fiducia per l’esito positivo della trattativa