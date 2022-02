Il Milan pubblica un post Instagram: tifosi infuriati!

Stamattina non è stato uno dei migliori avvii di giornata per quasi tutti i tifosi rossoneri. Il motivo? Un post Instagram.

Un post leggermente diverso dal solito, o meglio, che quasi nessun tifoso si sarebbe mai aspettato dopo quanto visto nella scorsa estate.

Donnarumma Compleanno Post

Il Milan, infatti, attraverso il suo profilo ufficiale ha augurato un felice compleanno all’ormai ex portiere rossonero Gianluigi Donnarumma.

Non ci sarebbe nulla di strano se non fosse per il fatto che, alla luce di quanto accaduto negli ultimi mesi, 2 tifosi e mezzo su 3 del Milan augurerebbero altro al portiere della Nazionale Italiana.