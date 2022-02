Il Milan riflette sul futuro di Rebic: il motivo!

Dopo l’assenza di Ibrahimovic anche Rebic alzerà bandiera bianca per il derby.

L’attaccante croato, nonostante il lavoro personalizzato degli ultimi giorni, non prenderà parte alla sfida contro l’Inter a causa del problema alla caviglia.

Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, non solo per Ibrahimovic ma anche per Rebic la dirigenza rossonera farà delle riflessioni.

Rebic, Milan, Infortunio

Infatti, i rossoneri rifletteranno sulla sua tenuta fisica e sulla capacità di rientrare dagli infortuni.

Insomma, anche per Rebic il futuro con la maglia del Milan è ancora tutto da scrivere