Il Milan si inserisce per un obiettivo di mercato dell’Inter!

Stando a quanto riporta Calciomercato.com, il Milan si sarebbe inserito nella corsa per Filip Kostic dell’Eintracht Francoforte. L’esterno sinistro era un obiettivo dell’Inter, ma l’acquisto di Gosens sembra aver raffreddato non poco la pista.

Kostic ha ventinove anni e può ricoprire di fatto tutte le posizioni sulla corsia di sinistra. Il suo contratto scadrà nel giugno del 2023, per questo in molti stanno mettendo gli occhi su di lui. Per il serbo sarebbe forse l’ultima opportunità di strappare un contratto importante in un top club europeo, dopo aver militato in Germania per quasi tutta la carriera.

Sul calciatore, comunque, c’è l’interesse anche della Roma di Mourinho. I giallorossi, infatti, sono sempre alla ricerca di nomi di spessore che possano rinfoltire la rosa e Kostic potrebbe essere una valida opzione.