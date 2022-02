Il Milan sorride: c’è la notizia sul rientro di Ibra

Il Milan si appresta ad entrare in una settimana decisiva, o quasi, in vista del prosieguo della stagione. I rossoneri affronteranno l’Inter martedì, nell’andata della semifinale di Coppa Italia, e poi voleranno a Napoli per fronteggiare gli azzurri in quello che sarà a tutti gli effetti un match scudetto.

Pioli, Ibra, recupero

Pioli confida di recuperare Zlatan Ibrahimovic: lo svedese, fuori ormai da qualche settimana, ha ripreso ad allenarsi almeno parzialmente con il gruppo. Lo riporta Gianluca Di Marzio.

Secondo le ultime indiscrezioni potrebbe essere convocato già per la sfida contro il Napoli. Non ci sarà, invece, martedì nel match contro l’Inter.

Pierfrancesco Vecchiotti