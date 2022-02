Il noto agente risponde a Donnarumma: “Non può lamentarsi così!”

Oscar Damiani, noto agente di calcio, ha commentato a Radio Sportiva la risposta di Massara dopo le parole di Donnarumma sul mancato rinnovo con i rossoneri.

“Massara ha risposto in modo corretto. Dopo che si fa una trattativa e non si trova un accordo, cosa doveva fare il Milan? Aspettare il 30 giugno senza un portiere? Loro sapevano della scelta fatta da Donnarumma, rispettabile e niente da dire, ma ora che si lamenti del trattamento è veramente grossa. Il Milan ha fatto di tutto, gli un’offerta, lui l’ha rifiutata, e allora ha scelto un altro portiere”.

Gianluigi Donnarumma

Qualche giorno fa il portiere classe ’99 del Psg è tornato a parlare della trattativa, poi sfumata, in cui non rinnovò con il club di via Aldo Rossi. Parole che hanno fatto molto discutere, tant’è che lo stesso direttore sportivo rossonero ha voluto respingerle.