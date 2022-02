Il presidente del Lille: “Botman via ad una sola condizione”

Il Milan, non è un mistero, segue molto attentamente Sven Botman. Per i rossoneri rinforzare il reparto difensivo è la priorità in questo momento, e il calciatore del Lille sembra essere l’obiettivo numero uno.

È proprio del futuro di Botman che ha parlato Olivier Letang, presidente del Lille. Di seguito le parole rilasciate ai microfoni di Le Parisien:

“Non abbiamo venduto Botman in inverno nonostante l’offerta da 50 milioni di euro del Newcastle. Possiamo permetterci di rifiutare anche offerte simili vista la nostra situazione finanziaria“. “Avevo parlato con Sven l’estate scorsa per dirgli che sarebbe rimasto qui: di un’eventuale cessione avremmo discusso alla fine di questa stagione. È una bella persona, un calciatore forte che merita di giocare in squadre che puntano alla Champions, ma ci siederemo per discutere solo se arriva un’offerta che fa felici tutti“.

Pierfrancesco Vecchiotti