Il retroscena sull’acquisto di Florenzi: l’attenzione era su un altro giocatore

Alessandro Florenzi è stato uno dei colpi del mercato estivo del Milan che ha visto un’ottima programmazione in ottica futura. In realtà l’esterno ex Roma non era il primo obiettivo dei rossoneri che avevano intavolato discorsi su un altro calciatore.

Calciomercato.com rivela che Maldini aveva attentamente vagliato il profilo di Wilfried Singo, difensore del Torino che già si era messo in luce nello scorso campionato e quest’anno ha trovato un’ottima conferma.

Singo, Milan, Torino

L’accordo è saltato per via della richiesta dei granata di 18 milioni di euro considerata eccessiva dal Milan. A quel punto i rossoneri hanno virato su un profilo low cost come quello di Florenzi che finora non ha deluso le attese.