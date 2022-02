Infortunio Ibra, Pioli svela le sue condizioni in conferenza

In casa Milan c’è grande fermento in vista del big match di Coppa Italia di domani sera contro l’Inter. Dopo l’entusiasmante vittoria in campionato di un mese fa, circa, i rossoneri vorranno ripetersi, visto che la Coppa Italia è un obiettivo concreto.

Stefano Pioli dovrà sciogliere gli ultimi dubbi di formazione e, parlando nella consueta conferenza pre partita, parla anche della situazione legata a Zlatan Ibrahimovic.

Pioli, conferenza

Lo svedese è fuori dalla partita contro la Juventus del 23 gennaio, quando fu costretto a lasciare il campo dopo soli 28 minuti di gioco.

C’è ancora incertezza sul suo rientro, infatti, Pioli ha detto: “Sta un pochino meglio, per Napoli non so se ci sarà. Va valutato giorno dopo giorno“.

Ancora dubbi, quindi, su quando potrà tornare in campo.