Infortunio per un titolare della Salernitana: non ci sarà contro il Milan!

Brutta tegola per il nuovo allenatore della Salernitana, Davide Nicola, in vista del match di sabato contro il Milan.

Salernitana, Verdi, Milan

A seguito di un infortunio rimediato in allenamento, Nicola Verdi, tra i giocatori più in forma della squadra campana, non prenderà parte alla partita.

Secondo quanto si apprende dal comunicato ufficiale del club granata, il classe 1992 ha rimediato un affaticamento muscolare:

“Affaticamento muscolare per Simone Verdi che ha svolto un lavoro atletico specifico”

Il Milan dovrà comunque tenere alta la guardia in difesa, poichè la Salernitana si è rafforzata decisamente in attacco nell’ultima sessione di mercato.

L’obiettivo dei campani è, infatti, quello di non mollare la presa e cercare di guadagnare punti preziosi nella lotta salvezza, a partire da sabato.

Alessio Dambra